Известному ВУЗу отказали в госаккредитации

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Рособрнадзор отказал в аккредитации Московской высшей школе социальных и экономических наук 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ТАСС
Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка) отказано в государственной аккредитации. Об этом говорится в соответствующем документе Рособрнадзора, подписанным руководителем службы Сергеем Кравцовым.
«В соответствии с распоряжением Рособрнадзора от 23 апреля 2018 г. №643-06 приказываю отказать образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с приложением к настоящему приказу», — говорится в документе.
В перечне специальностей и направлений подготовки указаны следующие специальности и направления: «Психологические науки», «Экономика и управление», «Социология и социальная работа», «Политические науки и регионоведение», «Искусствознание» по программе бакалавриат. По программе магистратуры — «Психологические науки», «Экономика и управление», «Социология и социальная работа», «Политические науки и регионоведение», «Юриспруденция», «История и археология».
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