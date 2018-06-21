Известному ВУЗу отказали в госаккредитации

Рособрнадзор отказал в аккредитации Московской высшей школе социальных и экономических наук

Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка) отказано в государственной аккредитации. Об этом говорится в соответствующем документе Рособрнадзора , подписанным руководителем службы Сергеем Кравцовым

«В соответствии с распоряжением Рособрнадзора от 23 апреля 2018 г. №643-06 приказываю отказать образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с приложением к настоящему приказу», — говорится в документе.

В перечне специальностей и направлений подготовки указаны следующие специальности и направления: «Психологические науки», «Экономика и управление», «Социология и социальная работа», «Политические науки и регионоведение», «Искусствознание» по программе бакалавриат. По программе магистратуры — «Психологические науки», «Экономика и управление», «Социология и социальная работа», «Политические науки и регионоведение», «Юриспруденция», «История и археология».