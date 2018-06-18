КубГТУ празднует 100-летие

Краснодар . 18 июня — Новая Кубань. Кубанский государственный технологический университет был основан 16 июня 1918 года. Вуз считается родоначальником высшего образования на Кубани.

С юбилеем сотрудников и студентов КубГТУ поздравил глава региона Вениамин Кондратьев

— Сегодня это — форпост высшей школы региона. Здесь каждый студент может реализовать себя и получить фундаментальные знания. Университет идет в ногу со временем, внедряет инновационные образовательные программы, претворяет в жизнь масштабные научно-исследовательские проекты. КубГТУ входит в число лучших вузов страны, и это говорит о многом.