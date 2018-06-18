КубГТУ празднует 100-летие 

Краснодар. 18 июня — Новая Кубань. Кубанский государственный технологический университет был основан 16 июня 1918 года. Вуз считается родоначальником высшего образования на Кубани.
В его создании принимали участие выдающиеся люди своего времени — основоположник мирового электронного телевидения профессор Борис Розинг, математик Николай Шапошников, основоположник российской бюджетной статистики и кубанский историк, член-корреспондент Российской императорской академии наук Федор Щербина, офицер Российского императорского флота, ученый, математик Александр Пароменский. Среди выпускников — Герой Советского Союза Евгений Игнатов, экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, отец вице-премьера РФ Дмитрия Медведева Анатолий Медведев, многократный чемпион мира по спортивному ориентированию Андрей Храмов.
С юбилеем сотрудников и студентов КубГТУ поздравил глава региона Вениамин Кондратьев:
— Сегодня это — форпост высшей школы региона. Здесь каждый студент может реализовать себя и получить фундаментальные знания. Университет идет в ногу со временем, внедряет инновационные образовательные программы, претворяет в жизнь масштабные научно-исследовательские проекты. КубГТУ входит в число лучших вузов страны, и это говорит о многом.
Свои поздравления вузу также направили председатель ЗСК Юрий Бурлачко, ректор МГУ Виктор Садовничий и президент КубГТУ Владиимр Лобанов.