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Учебу в вузах хотят «добавить» в трудовой стаж
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Нилов поддержал идею включения учебы в вузах в трудовой стаж 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: ТАСС
Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в четверг поддержал идею включения учебы с вузах в трудовой стаж в случае повышения пенсионного возраста в стране.
«Насколько мне известно, там (в законопроекте о повышении пенсионного возраста — прим. ред.) такая норма предусмотрена, что наличие 45-летнего стажа позволяет выйти на пенсию досрочно. Если мы возьмем эту цифру, 45 лет, то фактически с 18 лет надо непрерывно работать. Тогда логика есть: если человек учится, то нужно включить это в стаж», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Министр труда Максим Топилин сообщил о планах правительства в ближайшие дни внести в Госдуму проект закона по повышению пенсионного возраста. По его словам, в окончательном варианте его могут принять после летних парламентских каникул.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о предложении правительства повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. По словам глава кабмина, в отношении нынешних пенсионеров в связи с реформой ничего не меняется.
Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что правительство РФ в ближайшие дни планирует внести в Госдуму законопроект по повышению пенсионного возраста, в окончательном варианте его могут принять после летних парламентских каникул.
Политик также отметил, что при введении такой нормы потребуются соответствующие взносы из бюджета РФ. «Я за, давайте включать, но я не думаю, что на это пойдет правительство», — добавил он.
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