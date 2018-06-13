Украинские абитуриенты стремятся в Россию

Растет число желающих обучаться в России украинских абитуриентов

Все больше украинцев заявляют о своем желании получать образование в России , причем их число увеличивается с каждым годом. Об этом сообщил сайт газеты «Известия».

Согласно сообщению, Россотрудничество увеличило бюджетную квоту в университетах и институтах России для украинских абитуриентов. Речь идет о 2018/19 учебном году. Так, число мест поступающих с Украины увеличено до 490 мест.

Рост числа украинцев, желающих получить высшее образование в РФ, подтвердили в российском культурном центре в Киеве. Через систему russia.study поступило уже более 1,3 тысяч заявок от украинских абитуриентов.

Депутаты Верховной рады , в свою очередь, обвинили реформу образования на Украине в том, что абитуриенты стремятся поступать в Россию и Европу.

«Все делается для того, чтобы никто в мире не рассматривал Украину как страну с научным потенциалом», — отметил депутат Евгений Муравьев.

Ранее сообщалось, что Россия в этому году примет в государственные вузы на бюджетную форму обучения 500 сирийских абитуриентов. Об этом рассказал представитель Россотрудничества Вадим Зайчиков.