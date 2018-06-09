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Омскую учительницу уволили за фотосессию
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В Омске учительницу уволили из школы за фотосессию в купальнике 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: @katuushhaa
Молодую учительницу уволили из школы в Омске после распространения в интернете ее фотографий в купальнике, что недопустимо в соответствии со школьным кодексом этики педагогов, сообщает в субботу мэрию города.
Ранее учительница пожаловалась на увольнение местному изданию НГС. Омск. Виктория Попова сообщила изданию, что в свободное от основной работы время проходила обучение в модельной школе и фотографировалась в купальнике для рекламы магазина одежды. Свои фото в соцсетях она не выкладывала, однако их опубликовала модельная школа.
"Учитель истории Виктория Попова своим поведением — распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта — нанесла урон имиджу школы, а самое главное, высокому званию педагогического работника. Осознав данный факт, педагог написала заявление по собственному желанию", — сообщили в мэрии.
В горадминистрации пояснили, что в школе №7 создан кодекс профессиональной этики педагогов, который "служит основой для формирования должной морали, этических норм; сохранения в общественном сознании уважительного отношения к педагогической деятельности, имиджу педагогического работника". В мэрии отметили, что этот документ согласован, в том числе, с представителями родительской общественности.
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