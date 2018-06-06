В парке «Сказка» отметили день эколога

Торжественная церемония награждения активных участников экологических акций и мероприятий образовательного проекта «Зелёные школы Москвы» состоялась 5 июня в Парке «Сказка» ПИП «Москворецкий».

30 школьникам Москвы вручили почётные грамоты в честь 100-летия системы дополнительного образования детей и 100-летия юннатского движения в России в 2018 году.

Были определены победители, призеры городских экологических конкурсов в 2017-2018 учебном году. Ребята выиграли в городских экологических конкурсах Московского экологического форума учащихся, Московской эколого-биологической олимпиады «Природа России», Московского городского конкурса социально значимых экологических проектов школьников.

В число награждённых вошли обучающиеся центра педагогов «Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма» А. А. Яковлева, В. М. Леонова, Н. Ю. Ситниковой, В. М. Полозова.