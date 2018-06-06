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В парке «Сказка» отметили день эколога
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В парке «Сказка» отметили день эколога 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Торжественная церемония награждения активных участников экологических акций и мероприятий образовательного проекта «Зелёные школы Москвы» состоялась 5 июня в Парке «Сказка» ПИП «Москворецкий».
30 школьникам Москвы вручили почётные грамоты в честь 100-летия системы дополнительного образования детей и 100-летия юннатского движения в России в 2018 году.
Были определены победители, призеры городских экологических конкурсов в 2017-2018 учебном году. Ребята выиграли в городских экологических конкурсах Московского экологического форума учащихся, Московской эколого-биологической олимпиады «Природа России», Московского городского конкурса социально значимых экологических проектов школьников.
Награды победителям конкурсов вручили Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров.
В число награждённых вошли обучающиеся центра педагогов «Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма» А. А. Яковлева, В. М. Леонова, Н. Ю. Ситниковой, В. М. Полозова.
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