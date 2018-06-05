Голикова заявила, что Миннауки может стать самым крупным министерством после Минобороны 

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство высшего образования и науки может стать вторым самым крупным министерством в правительстве России — после Минобороны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума Российской академии наук.
"Министерство науки и высшего образования, наверное, после Минобороны является самым крупным министерством. Сегодня по тому проекту положения и подведомственных учреждений, которое мы практически согласовали, в министерстве находится более тысячи учреждений различной организационно-правовой формы. Как учреждения высшего образования и науки, так и те, что по наследству перешли из ФАНО", — сказала она.
Голикова также отметила, что наука в министерстве «поставлена на первое место».