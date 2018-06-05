Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ

Выпускницу из Нижнекамска попросили снять бюстгальтер перед Единым госэкзаменом (ЕГЭ). Информация об этом появилась в одном из городских сообществ в соцсетях.

«Мне позвонила подруга в шоке и рассказала, что ее дочь заставили снять лифчик. Ну куда это годится? Подскажите, пожалуйста, как быть дальше? Куда обратиться? У учащихся и так стресс на фоне экзаменов, так ещё до слез доводят и заставляют раздеваться», — цитирует сообщение ИА Regnum.

Власти Нижнекамска подтвердили, что мама девочки звонила и жаловалась на действия организаторов ЕГЭ, однако в достоверность истории не поверили. В управлении образования пообещали после окончания экзаменов провести расследование инцидента.

«Я не допускаю того факта, что работниками пункта проведения экзаменов было предложено снять нижнее белье», — сказала журналистам телеканала «НТР-24» заместитель начальника управления образования Нижнекамского района Айзиряк Рамазанова.

При этом руководитель управления образования Нижнекамского района Вадим Матюшин заявил, что ничего не знает о ситуации с раздеванием на ЕГЭ.