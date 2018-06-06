«Ее не заставляли»: мэрия объяснила раздевание на ЕГЭ

В мэрии Нижнекамска прокомментировали инцидент со старшеклассницей, которой пришлось снять бюстгальтер, чтобы пройти на ЕГЭ через металлорамку, передает РИА "Новости"

Ранее в соцсетях появилась информация, что в городской школе N 10 ученица сняла нижнее белье из-за того, что металлорамка срабатывала на ее одежду.

Представитель пресс-службы мэрии города заявил, что девушку не заставляли раздеваться.

"Так как металлорамка не переставала сигнализировать о наличии металлических предметов, а подходило время начала экзамена, одна из учениц пошла в туалет и, сняв нижнее белье, прошла через рамку. Никто из присутствующих на входе в пункт приема экзаменов не предлагал ей снимать бюстгальтер", — сказал он.

Он добавил, что в местное управление образования не поступало никаких обращений в связи с инцидентом.