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«Ее не заставляли»: мэрия объяснила раздевание на ЕГЭ
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«Ее не заставляли»: мэрия объяснила раздевание на ЕГЭ 

Газета.Ru 38 минут назад
В мэрии Нижнекамска прокомментировали инцидент со старшеклассницей, которой пришлось снять бюстгальтер, чтобы пройти на ЕГЭ через металлорамку, передает РИА "Новости".
Ранее в соцсетях появилась информация, что в городской школе N 10 ученица сняла нижнее белье из-за того, что металлорамка срабатывала на ее одежду.
Представитель пресс-службы мэрии города заявил, что девушку не заставляли раздеваться.
"Так как металлорамка не переставала сигнализировать о наличии металлических предметов, а подходило время начала экзамена, одна из учениц пошла в туалет и, сняв нижнее белье, прошла через рамку. Никто из присутствующих на входе в пункт приема экзаменов не предлагал ей снимать бюстгальтер", — сказал он.
Он добавил, что в местное управление образования не поступало никаких обращений в связи с инцидентом.
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