Справороссы внесут в Госдуму проект об увеличении в 70 раз пособия на детей до трех лет

Политик назвал позорной ситуацию, когда мать ребенка в возрасте от полутора до трех лет получает ежемесячное пособие в размере 50 рублей. «Поэтому мы предлагаем на первого ребенка увеличить до 3,5 тыс. рублей это пособие, а для второго ребенка — до 6,5 тыс. рублей. Иными словами, мы предлагаем увеличить это пособие в 70 раз», — заявил Миронов журналистам во вторник.

"На днях мы внесли законопроект, который предлагает увеличить выдачу пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет — это касается срока. А теперь мы вносим инициативу по увеличению суммы этого пособия", — сказал он.

На прошлой неделе группа справороссов во главе с Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы проект закона, увеличивающий срок выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Инициатива также предусматривала выплату пособия по беременности и родам студенткам вне зависимости от формы обучения и неработающим матерям, «осуществлявшим трудовую деятельность в течение одного года за двухлетний период, предшествующий обращению за пособием по уходу за ребенком».