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Справороссы внесут в Госдуму проект об увеличении в 70 раз пособия на детей до трех лет
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Справороссы внесут в Госдуму проект об увеличении в 70 раз пособия на детей до трех лет 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что справороссы внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, увеличивающий в 70 раз ежемесячную компенсацию женщинам, находящимся в декретном отпуске по уходу за ребенком после достижения им полутора лет.
Политик назвал позорной ситуацию, когда мать ребенка в возрасте от полутора до трех лет получает ежемесячное пособие в размере 50 рублей. «Поэтому мы предлагаем на первого ребенка увеличить до 3,5 тыс. рублей это пособие, а для второго ребенка — до 6,5 тыс. рублей. Иными словами, мы предлагаем увеличить это пособие в 70 раз», — заявил Миронов журналистам во вторник.
"На днях мы внесли законопроект, который предлагает увеличить выдачу пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет — это касается срока. А теперь мы вносим инициативу по увеличению суммы этого пособия", — сказал он.
На прошлой неделе группа справороссов во главе с Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы проект закона, увеличивающий срок выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Инициатива также предусматривала выплату пособия по беременности и родам студенткам вне зависимости от формы обучения и неработающим матерям, «осуществлявшим трудовую деятельность в течение одного года за двухлетний период, предшествующий обращению за пособием по уходу за ребенком».
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