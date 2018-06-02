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«Демографическая яма» добралась до российских школ
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«Демографическая яма» добралась до российских школ 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: Pixabay
За последние 17 лет школьников в России стало меньше на 21,7%.
За последние 17 лет снизилась на 21,7% численность школьников, сказано в ежегодном докладе правительства о реализации госполитики в сфере образования за прошлый год, опубликованном на сайте кабмина.
На российское образование влияет, в первую очередь, демографическая ситуация.
«За последние 17 лет численность школьников сократилась более чем на 21,7%. "Демографическая яма" с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования», — говорится в документе.
Отмечается, если в 2009 году численность студентов вузов составила 7,2 млн человек, то в 2018-2019 учебном году она может составить около 4,3 млн, снизившись на 40%.
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