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РГУФКСМиТ отметил столетний юбилей в Москве
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РГУФКСМиТ отметил столетний юбилей в Москве 

ТАСС 29 мая 2018
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) отметил столетний юбилей в Москве.
В торжественном мероприятии, которое состоялось в универсальном спортивно-зрелищном комплексе РГУФКСМиТ, приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр спорта Павел Колобков, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина и многие другие.
"РГУФКСМиТ является лидером среди спортивных вузов. Многие спортсмены и тренеры, ставшие легендами российского и мирового спорта, получали высшее образование именно здесь. Университет успешно сочетает классическое образование и инновационные технологии. Уверен, что этот этап станет новой страницей в развитии и увеличении потенциала университета", — сказал Колобков во время торжественного поздравления. В концертной программе мероприятия приняли участие народный артист России Олег Газманов, народные артисты РСФСР Надежда Бабкина, Ренат Ибрагимов и другие.
Московский институт физической культуры (ныне — РГУФКСМиТ) был открыт в Москве в 1918 году. Идея создания этого учебного заведения принадлежала Вере Бонч-Бруевич, ее поддержал нарком просвещения Анатолий Луначарский. Занятия в институте начались 1 октября 1918 года, а на первый курс зачислили 32 человека.
В 1920 году учебное заведение было переименовано в Государственный центральный институт физической культуры, в 1934 году — в Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК), а в 1993 году — в Российскую государственную академию физической культуры (РГУФК). В 2003 году академия получила статус Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (РГУФК).
Среди студентов и выпускников университета 172 олимпийских чемпиона, чемпионы Европы и мира. Среди них хоккеист Валерий Харламов, лучший вратарь XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА) Лев Яшин, фигуристки Ирина Роднина и Евгения Медведева, а также хоккеисты Илья Ковальчук, Павел Буре, Александр Овечкин, конькобежка Светлана Журова, гимнастка Алия Мустафина и другие.
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