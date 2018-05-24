В Латвии отреагировали на запрет преподавания русского

Решение министерства образования и науки Латвии (МОН) об ограничении использования русского языка в частных вузах — неожиданное и непродуманное, по нему не было проведено никаких дискуссий, заявил в эфире радио Baltkom руководитель Латвийской ассоциации частных вузов, ректор и председатель правления высшей школы бизнеса Turība, а также член Совета по высшему образованию Латвии Алдис Бауманис.

Ранее министерство образования и науки Латвии предложило частным вузам и колледжам ввести ограничения, обязывающие реализовывать программы обучения на латышском или на одном из официальных языков ЕС . Эти ограничения уже вступили в силу для государственных вузов и, по сути, означают запрет на обучение на русском языке.

"Никаких дискуссий не было, никаких серьезных подсчетов, каково будет влияние этих поправок не только на систему высшего образования, но и на бюджет. Ведь исследования показывают, что иностранные студенты вносят очень существенную долю ресурсов в развитие экономики Латвии. Но никаких подсчетов сделано не было", — сказал Бауманис.

Столь срочное и серьезное решение по поправкам к закону об образовании наводит на мысль, что запрет на русский язык является отвлекающим маневром для того, чтобы "протащить" отклоненные ранее сеймом поправки об аккредитации вузов, считает ректор.

"В минувший четверг сейм отклонил предложение МОН о возвращении к старой системе аккредитации вузов. Теперь МОН к третьему чтению пытается засунуть и те предложения. Может быть и такое, что МОН, чтобы "протащить" старую систему аккредитации, ставит "дымовую завесу" с запретом на преподавание на русском. И пока все будут дискутировать по поводу русского языка, ведомство Шадурскиса продвинет этот уже отклоненный вопрос об аккредитации вузов", — считает Бауманис.

При этом по словам ректора, все делается в предвыборный период, когда сложно принимать такие решение, там видны интересы партии, кто и где затем найдет свое место после выборов.