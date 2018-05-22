Ещё
Во Владивостоке откроется филиал японского университета Токай
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке откроется филиал японского университета Токай 

РИА Новости 22 мая 2018
Фото: РИА Новости
Дальневосточный федеральный университет и японский университет Токай перекрестно откроют представительства в 2018 году, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ решили провести "Года Японии в России" и "Года России в Японии" в 2018 году.
"Офис ДВФУ будет создан в кампусе японского вуза в Токио, а представительство Университета Токай — в кампусе на острове Русском во Владивостоке. Соглашение подписали ректоры Никита Анисимов и Киеси Ямада", — говорится в сообщении.
В 2018 году в ДВФУ стартовала масштабная программа обмена студентами при поддержке правительства Японии. Планируется запуск двудипломных программ, совместных исследований и проектов в области изучения климата, геномной медицины, VR/AR, а также лазерных технологий, юриспруденции. Также в 2017 году в рамках Восточного экономического форума университеты совместно открыли в кампусе ДВФУ международный клуб дзюдо.
Дальневосточный федеральный университет ранее заключил партнерские соглашения с более 40 вузами и научными центрами Японии. На острове Хоккайдо работает филиал ДВФУ — первый и единственный филиал российского университета в Японии, рассказали в пресс-службе вуза. В нем проходят подготовку специалисты со знанием русского языка.
РИА Новости: последние новости
Калининград готовится в ЧМ-2018: аэропорт, погранпереходы и дороги На Дальнем Востоке проведут реформирование образования НИЯУ МИФИ вступил в Альянс университетов Шелкового пути
Комментарии  Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина развода Шнурова c Матильдой26
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»410
Путин напомнил кабмину о суперуказе163
«Турецкий поток» захотели растянуть26
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»167
Видео
00:58
«Крым всегда был российским»
Европа В мире
00:28
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России
Общество Шоу-бизнес
14:49
Китай и Европа обойдутся без США
В мире Статьи
01:15
«Турецкий поток» захотели растянуть
Экономика Ближний Восток
01:49
Путин напомнил кабмину о суперуказе
Политика
09:28
Собянин объявил решение по участию в выборах мэра
Новости Москвы Политика
06:50
Путин и Макрон стали «звездами» соцсетей
Политика Европа
01:13
Москву настигла аномалия
Погода Новости Москвы
00:23
Наглость Волочковой стала причиной скандала
Шоу-бизнес
01:54
Васильева рассказала о смешанных уроках в школе
Образование Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение