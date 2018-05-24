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Концерт «Славянский хоровод» представит в Южном Тушине коллектив «Суббота»
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Концерт «Славянский хоровод» представит в Южном Тушине коллектив «Суббота» 

Префектура СЗАО города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа района Южное Тушино
В Культурном центре «Салют» Южного Тушина 26 мая состоится концерт «Славянский хоровод». Перед гостями выступит фольклорно-эстрадная мастерская «Суббота». Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.
— Концертная программа посвящена Дню славянской письменности и культуры, — пояснила Татьяна Кучеренко.
Концерт пройдет по адресу: ул. Свободы, д. 37. Начало в 15.00. Вход свободный. Без ограничений по возрасту.
Напомним, фольклорно-эстрадная мастерская — это совмещение народной песни с современной музыкой. За годы своего существования коллектив стал лауреатом десятков Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
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