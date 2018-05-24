Концерт «Славянский хоровод» представит в Южном Тушине коллектив «Суббота»

Культурном центре «Салют» Южного Тушина 26 мая состоится концерт «Славянский хоровод». Перед гостями выступит фольклорно-эстрадная мастерская «Суббота». Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ «Салют» Татьяна Кучеренко.

— Концертная программа посвящена Дню славянской письменности и культуры, — пояснила Татьяна Кучеренко

Концерт пройдет по адресу: ул. Свободы, д. 37. Начало в 15.00. Вход свободный. Без ограничений по возрасту.

Напомним, фольклорно-эстрадная мастерская — это совмещение народной песни с современной музыкой. За годы своего существования коллектив стал лауреатом десятков Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.