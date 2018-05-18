В Польше госпитализировали 17 человек после распыления газа в школе

ВАРШАВА , 18 мая — РИА новости . Семнадцать человек попали в больницу после распыления газа в школе Вейхерово Поморского воеводства Польши , сообщил журналистам старший капитан Государственной пожарной службы Мирослав Кураш.

"Утром мы получили сообщение о том, что в школе распылен газ. Эвакуировано 300 учеников и 25 учителей и работников школы", — рассказал представитель пожарной службы.

По его данным, 17 человек были госпитализированы в различные больницы, еще 35 оказали помощь на месте.

Подробности инцидента неизвестны.

В настоящее время в школе работают специалисты. По данным Кураша, они не выявили опасного содержания в воздухе какого-либо газа.