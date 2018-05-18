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В Польше госпитализировали 17 человек после распыления газа в школе
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В Польше госпитализировали 17 человек после распыления газа в школе 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВАРШАВА, 18 мая — РИА новости. Семнадцать человек попали в больницу после распыления газа в школе Вейхерово Поморского воеводства Польши, сообщил журналистам старший капитан Государственной пожарной службы Мирослав Кураш.
"Утром мы получили сообщение о том, что в школе распылен газ. Эвакуировано 300 учеников и 25 учителей и работников школы", — рассказал представитель пожарной службы.
По его данным, 17 человек были госпитализированы в различные больницы, еще 35 оказали помощь на месте.
Подробности инцидента неизвестны.
В настоящее время в школе работают специалисты. По данным Кураша, они не выявили опасного содержания в воздухе какого-либо газа.
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