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В МЧС и Минобрнауки поддержали запрет на несъемные решетки на окнах школ
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В МЧС и Минобрнауки поддержали запрет на несъемные решетки на окнах школ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Профильные министерства поддержали инициативу депутатов "Справедливой России" о запрете устанавливать несъемные решетки на окнах в детских образовательных учреждениях, сообщил глава фракции в Госдуме Сергей Миронов.
В конце марта нижняя палата парламента приняла проект поручения комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, внесенный депутатами от «Справедливой России». В принятом документе комитету было поручено запросить в правительстве РФ информацию о возможности запрета установки несъемных решеток в окнах помещений, связанных с пребыванием детей в образовательных учреждениях на территории РФ.
"По итогам запроса в правительство РФ заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Кададов сообщил, что МЧС поддерживает инициативу депутатов", — приводит слова Миронова его пресс-служба.
Как добавил политик, в ответе замминистра образования и науки РФ Татьяны Синюгиной также говорится, что министерство поддерживает данную инициативу.
Поручение было принято Госдумой в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, унесшим жизни 60 человек, большинство из которых были детьми.
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