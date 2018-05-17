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Васильева получит новую должность
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Ольга Васильева станет министром просвещения 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Она займёт новый пост после разделения Минобрнауки на два самостоятельных ведомства.
На должность главы министерства науки и высшего образования претендует несколько человек, в том числе заместитель Васильевой Григорий Трубников, руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков и директор Российского научного фонда Александр Хлунов. Основным кандидатом источники РБК называют Трубникова.
Как ожидается, официально о кадровых решениях будет объявлено завтра на встрече премьер-министра и президента.
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