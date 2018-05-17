Васильева получит новую должность

Она займёт новый пост после разделения Минобрнауки на два самостоятельных ведомства.
На должность главы министерства науки и высшего образования претендует несколько человек, в том числе заместитель Васильевой Григорий Трубников, руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков и директор Российского научного фонда Александр Хлунов. Основным кандидатом источники РБК называют Трубникова.
Как ожидается, официально о кадровых решениях будет объявлено завтра на встрече премьер-министра и президента.