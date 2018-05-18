Единственный в мире Музей орхидей открылся в Ботаническом саду Вологды

Открывшийся сегодня, 18 мая, Музей орхидей объединил около 1000 видов этих растений, которые привезли из Африки, Америки, Азии, Европы и Австралии . Уникальная коллекция цветов появилась в Ботаническом саду Вологды . В торжественной церемонии открытия приняли участие областные и городские власти, а также представители научного сообщества.

«Полтора года шла общая подготовка к открытию. Активная работа началась в конце прошлого года. Теперь вологжане и гости города могут увидеть более 1000 видов орхидей. Каждый тип растения мы закупали в разных странах. Однозначно, что это единственный Музей орхидей в мире. Также у нас представлено порядка 200 нецветочных экспонатов: например, блюдо 1905 года с изображением орхидей», — поделился руководитель проекта «Музей орхидей» Ботанического сада Антон Никитин

Музей орхидей расположен на территории в тысячу квадратных метров. Самый редкий цветок в экспозиции — голландская ванда, которую выращивают на весу. Этот вид орхидей редко где приживается, но в Ботаническом саду этого удалось добиться. Также представлены книги, вещи и арт-объекты, рассказывающие о родных континентах растений и особенностях цветов.

Над созданием экспозиции работали дизайнеры и флористы. Проходя по дорожкам, посетители последовательно знакомятся с орхидеями, растущими на разных континентах. В этом помогают размещенные на стенах стенды. Первых гостей Музея орхидей сегодня встречали самурай, а также девушки и юноши в нарядах с изображением орхидей из коллекции одного из вологодских дизайнеров.

«Сегодня Международный день музеев, и особую значимость этому празднику придает открытие нового объекта, который будет отмечен на туристической карте города и региона. Наряду с уникальным Музеем кружева, который уже приобрел широкую известность, в Вологде появился единственный в мире Музей орхидей. Совместно с туроператорами будем работать над привлечением туристов. Задача городских властей — налаживать инфраструктуру данного объекта», — отметил на церемонии открытия Мэр Вологды Сергей Воропанов

Голландии. Сегодня была открыта первая очередь Музея орхидей, посвященная экзотическим растениям из теплых стран. В ближайшие годы коллекция пополнится прохладолюбивыми и северными орхидеями, которые расположатся в альпенарии. Таким образом, в Вологде будут сосредоточены виды орхидей всех климатических зон мира. Поэтому на базе Музея в Вологде будет проходить международный проект «Заповедник северных орхидей». Уже сейчас ведется соответствующая работа с ведущими орхидологами Тайваня, Германии

Юрий Калугин. «Для России — это уникальнейший объект. Есть ботанические сады, которые представляют растения разными способами, а здесь собрано очень много информации о самих растениях. Это классический просветительский музей», — прокомментировал заместитель заведующего Ботанического сада Петра Великого, г. Санкт-Петербург

Музей орхидей расположен по адресу: Ершовский переулок, 10а. Уже завтра там ждут посетителей.