«Справедливая Россия» выступает за достойное обеспечение тренеров спортивных школ, заявил первый заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов, сообщается на сайте партии.
«СР» предлагает, чтобы объём материальных благ, который доступен учителям, был доступен и тренерам спортивных школ. Только тогда наши надежды на успехи в большом спорте оправдаются", — заявил Михаил Емельянов.
Он отметил, что без нормального обеспечения спортивных тренеров, готовящих нашу молодёжь, мы не сможем достигать высоких результатов ни на чемпионатах мира, ни на Олимпийских играх.