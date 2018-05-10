«Справедливая Россия» выступает за достойное обеспечение тренеров спортивных школ

«СР» предлагает, чтобы объём материальных благ, который доступен учителям, был доступен и тренерам спортивных школ. Только тогда наши надежды на успехи в большом спорте оправдаются", — заявил Михаил Емельянов.

Он отметил, что без нормального обеспечения спортивных тренеров, готовящих нашу молодёжь, мы не сможем достигать высоких результатов ни на чемпионатах мира, ни на Олимпийских играх.