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Москва вошла в список 30 лучших городов мира для студентов
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Москва вошла в список 30 лучших городов мира для студентов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российская столица заняла 28 место в этом рейтинге.
Российская столица вошла в топ-30 лучших городов мира для студентов в результате поднявшегося рейтинга вузов Москвы и улучшения их финансовой доступности и активности работодателей.
Как пишет газета «Известия», Москва в этом списке поднялась на 11 позиций по сравнению с прошлым годом и заняла 28 место. Всего в исследовании приняли участие 489 городов мира.
Список составляли на анализе шести аспектов: рейтинг местных университетов, привлекательность города, интернациональный студенческий состав, финансовая доступность, активность работодателей, а также мнение самих учащихся.
Ранее сообщалось, что главное здание Московского государственного университета имени Ломоносова на Воробьевых горах вошло в десятку самых красивых вузов Европы по версии Times Higher Education.
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