Москва вошла в список 30 лучших городов мира для студентов

Российская столица заняла 28 место в этом рейтинге.

Российская столица вошла в топ-30 лучших городов мира для студентов в результате поднявшегося рейтинга вузов Москвы и улучшения их финансовой доступности и активности работодателей.

Как пишет газета «Известия» , Москва в этом списке поднялась на 11 позиций по сравнению с прошлым годом и заняла 28 место. Всего в исследовании приняли участие 489 городов мира.

Список составляли на анализе шести аспектов: рейтинг местных университетов, привлекательность города, интернациональный студенческий состав, финансовая доступность, активность работодателей, а также мнение самих учащихся.