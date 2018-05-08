Абдулатипов назвал аморальными призывы отменить изучение национальных языков в школах

Уфы и Противники обязательного преподавания в школах национальных языков из Казани Улан-Удэ призвали министра образования и науки России Ольгу Васильеву и депутатов Госдумы отказаться от обязательных уроков родного языка в школах, поскольку это приводит к «разрастанию национализма внутри страны». Они обнародовали открытое письмо в группе Общества русской культуры Татарстана в социальной сети «ВКонтакте». По их мнению, отказ от добровольного изучения национальных языков в республиках — это посягательство на свободу человека. Кроме того активисты предлагают ликвидировать национальные республики в составе России.

«Это значит, Конституцию отменить? По Конституции у нас объявлено равноправие всех субъектов федерации — республик, краев, областей. Гарантировано изучение родного языка, сохранение национальных культур. Эти вещи связаны с правами человека. В таком случае эти люди выступают за отмену прав человека как базового принципа Конституции. Это никому не нужные глупости. Я изучал родной язык до четвертого класса, у нас было преподавание на родном языке. После четвертого класса — все на русском языке, и родной язык и литература. Я не чувствовал в себе никакого национализма из-за того, что знаю родной язык, владею родной литературой, историей. Каждый гражданин России должен думать о гражданских правах всех россиян разных национальностей. Это путь к стабильности и развитию. Всякий национализм, попытка ущемления кого-то по национальному признаку — это антикультурно и аморально», — подчеркнул он.

По мнению собеседника НСН, эти люди даже не знают, для чего они это делают.

«Я убежден в этом. Я убедился на примере развала СССР, что в первую очередь националистами и экстремистами становились те, кто не знает своего языка, не приобщен к своей культуре, к традициям. Нужно терпеливо объяснять это людям, не объявлять их националистами, шовинистами», — заключил он.

Ранее в Казани суд оштрафовал мать школьницы, отказавшейся от уроков татарского языка. Однако позднее штраф был отменен, суд ограничился предупреждением.