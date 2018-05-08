Ещё
Абдулатипов назвал аморальными призывы отменить изучение национальных языков в школах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Абдулатипов назвал аморальными призывы отменить изучение национальных языков в школах 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Противники обязательного преподавания в школах национальных языков из Казани, Уфы и Улан-Удэ призвали министра образования и науки России Ольгу Васильеву и депутатов Госдумы отказаться от обязательных уроков родного языка в школах, поскольку это приводит к «разрастанию национализма внутри страны». Они обнародовали открытое письмо в группе Общества русской культуры Татарстана в социальной сети «ВКонтакте». По их мнению, отказ от добровольного изучения национальных языков в республиках — это посягательство на свободу человека. Кроме того активисты предлагают ликвидировать национальные республики в составе России.
Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов считает аргументы противников национальных языков несостоятельными.
«Это значит, Конституцию отменить? По Конституции у нас объявлено равноправие всех субъектов федерации — республик, краев, областей. Гарантировано изучение родного языка, сохранение национальных культур. Эти вещи связаны с правами человека. В таком случае эти люди выступают за отмену прав человека как базового принципа Конституции. Это никому не нужные глупости. Я изучал родной язык до четвертого класса, у нас было преподавание на родном языке. После четвертого класса — все на русском языке, и родной язык и литература. Я не чувствовал в себе никакого национализма из-за того, что знаю родной язык, владею родной литературой, историей. Каждый гражданин России должен думать о гражданских правах всех россиян разных национальностей. Это путь к стабильности и развитию. Всякий национализм, попытка ущемления кого-то по национальному признаку — это антикультурно и аморально», — подчеркнул он.
По мнению собеседника НСН, эти люди даже не знают, для чего они это делают.
«Я убежден в этом. Я убедился на примере развала СССР, что в первую очередь националистами и экстремистами становились те, кто не знает своего языка, не приобщен к своей культуре, к традициям. Нужно терпеливо объяснять это людям, не объявлять их националистами, шовинистами», — заключил он.
Ранее в Казани суд оштрафовал мать школьницы, отказавшейся от уроков татарского языка. Однако позднее штраф был отменен, суд ограничился предупреждением.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Уволена директор ереванской школы, не пустившая детей на митинги Ложным звонком о пожаре сорваны занятия в московской школе Рособрнадзор проведет «горячую линию» по вопросам ЕГЭ и ГИА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп объявил решение по Ирану297
Израиль привел войска в повышенную боеготовность105
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»201
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»549
Почему «скучала» Поклонская и другие события дня54
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение