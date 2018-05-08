Педагог школы имени Василия Орлова выступил на семинаре по вопросам профилактики правонарушений среди подростков

Семинар по вопросам профилактики правонарушений среди обучающихся «Конфликты в подростковой среде» состоялся недавно на площадке Департамента образования города Москвы . В мероприятии принял участие педагог ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова».

— Педагог-психолог школы имени Василия Орлова Михаил Александров выступил с презентацией по теме «Чему может научить конфликт? Практика разрешения конфликтных ситуаций среди обучающихся», — сообщили в администрации школы.

Напомним, что педагоги ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова» регулярно принимают участие в различных районных и городских мероприятиях. (ак)