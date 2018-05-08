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Педагог школы имени Василия Орлова выступил на семинаре по вопросам профилактики правонарушений среди подростков
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Педагог школы имени Василия Орлова выступил на семинаре по вопросам профилактики правонарушений среди подростков 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Семинар по вопросам профилактики правонарушений среди обучающихся «Конфликты в подростковой среде» состоялся недавно на площадке Департамента образования города Москвы. В мероприятии принял участие педагог ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова».
— Педагог-психолог школы имени Василия Орлова Михаил Александров выступил с презентацией по теме «Чему может научить конфликт? Практика разрешения конфликтных ситуаций среди обучающихся», — сообщили в администрации школы.
Напомним, что педагоги ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова» регулярно принимают участие в различных районных и городских мероприятиях. (ак)
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