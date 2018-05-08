Школьники из Бибирева приняли участие в параде кадетского движения «Не прервется связь поколений!»

Ученики 8 «К» и 5 «К» классов школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» приняли участие в параде кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений!», посвященном Победе в Великой отечественной войне. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, мероприятие проходило на территории мемориального комплекса «Поклонная Гора».

-Старшие ребята прошли в строю перед почетными гостями и ветеранами, а младшие выступили в качестве зрителей. Поздравляем наших кадет с участием в этом почетном мероприятии, — отметили в администрации школы.

В общей сложности в параде приняли участие более двух с половиной тысяч учащихся кадетских классов со всей Москвы. (ип)