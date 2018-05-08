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Школьники из Бибирева приняли участие в параде кадетского движения «Не прервется связь поколений!»
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Школьники из Бибирева приняли участие в параде кадетского движения «Не прервется связь поколений!» 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученики 8 «К» и 5 «К» классов школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» приняли участие в параде кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений!», посвященном Победе в Великой отечественной войне. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, мероприятие проходило на территории мемориального комплекса «Поклонная Гора».
-Старшие ребята прошли в строю перед почетными гостями и ветеранами, а младшие выступили в качестве зрителей. Поздравляем наших кадет с участием в этом почетном мероприятии, — отметили в администрации школы.
В общей сложности в параде приняли участие более двух с половиной тысяч учащихся кадетских классов со всей Москвы. (ип)
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