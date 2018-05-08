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В одной из школ Кузьминок провели эко-фестиваль «День рождения Земли»
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В одной из школ Кузьминок провели эко-фестиваль «День рождения Земли» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В преддверии Дня Земли, в Учебном корпусе № 4 школы № 825 района Кузьминки прошел ЭКО-Фестиваль «День рождения Земли». Совместно с депутатом МГД Зоей Зотовой, заведующим детской библиотекой № 207 им. В. В. Бианки Владимиром Головачевым и директором школы Юрием Шелухиным, воспитанники дошкольных групп высадили сиреневую аллею. Так же была тожественно открыта выставка детских творческих работ «Как прекрасен этот мир!» Финальной частью фестиваля стала экологическая сказка «День рождения Земли». (нд)
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