Ещё
Мэрия Ижевска собралась экономить на содержании бухгалтерий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэрия Ижевска собралась экономить на содержании бухгалтерий 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ижевске горадминистрация намерена объединить управление образования и управление дошкольного образования. Депутаты годумы намерены рассмотреть вопрос о создании единой структуры на июньской сессии. Как заявил в интервью агенству «Столица Ижевск» исполняющий обязанности мэра города Сергей Задорожный, все это значительно позволит снизить издержки на содержание бухгалтерии.
Напомним, ранее в администрации Ижевска управление по делам молодежи присоединили к управлению по физической культуре и спорту. Возглавлять объединенное управление будет Максим Сорокин.
Пост начальника управления образования администрации Ижевска сейчас занимает Светлана Петрова. Основная задача этого структурного подразделения — развитие системы образования на территории города и осуществление елиной государственной политики.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Нижегородские следователи проверят информацию об интимной переписке учителя со школьниками В вотчине Нисковских назначен новый начальник управления образования Семь детских учреждений на Урале получили «неуд» от экспертов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»298
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко440
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото151
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина482
Медведев избран премьером194
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение