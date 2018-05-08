Мэрия Ижевска собралась экономить на содержании бухгалтерий 

В Ижевске горадминистрация намерена объединить управление образования и управление дошкольного образования. Депутаты годумы намерены рассмотреть вопрос о создании единой структуры на июньской сессии. Как заявил в интервью агенству «Столица Ижевск» исполняющий обязанности мэра города Сергей Задорожный, все это значительно позволит снизить издержки на содержание бухгалтерии.
Напомним, ранее в администрации Ижевска управление по делам молодежи присоединили к управлению по физической культуре и спорту. Возглавлять объединенное управление будет Максим Сорокин.
Пост начальника управления образования администрации Ижевска сейчас занимает Светлана Петрова. Основная задача этого структурного подразделения — развитие системы образования на территории города и осуществление елиной государственной политики.