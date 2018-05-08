Педагоги из района Марьино стали активными участниками городского семинара, посвященного наставническим проектам

Педагоги школы №1547 (подразделение «Эврика-Огонек») приняли активное участие в работе Городского открытого семинара «Педагогические тьюторские проекты как ресурс решения актуальных проблем в современной школе», который проходил в университетской школе МГПУ.

Педагоги поделились опытом работы и узнали о новых методиках, пообщались с коллегами в рамках реализации инновационных образовательных проектов в школах Москвы

Напомним, что тенденция развития современной школы — это преемственность, образование и воспитание юного москвича от дошкольного отделения к профильному классу, с внедрением на всех этапах передовых технологий, которые помогают педагогам раскрыть таланты учеников. (то)