Полиция поехала проверять новосибирскую школу с закрытыми дверями

Полиция организовала проверку новосибирской школы № 195 на МЖК из-за поста в соцсетях. Утром 8 мая одна из учениц школы выложила видео в сообщество «Инцидент Новосибирск ».

На видео более восьми детей стоят у входа в школу, пытаясь спрятаться от дождя. «Практически ежедневно двери учебного заведения закрываются ровно в 7:55. Те, кто пришёл позже, вынуждены стоять на улице перед дверями учебного заведения при любых погодных условиях (дождь, снег, холод и т.д.). И только спустя 20–30 минут замёрзших детей запускают в школу», — цитирует новосибирский паблик неназванного ученика школы № 195.

«Учебный процесс проходит в установленном порядке, никто никогда не закрывал двери за 10 минут до 8:00. Мы закрывали двери в 8:30 на 5 минут, чтобы тамбур вымыть. И родители, и дети в школе — сегодня у нас празднование Великой Победы и уроки», — рассказала корреспонденту НГС директор средней школы № 195 Светлана Мельникова

Утром 8 мая на первом этаже школы открылась экспозиция «Аллея славы» — на открытии было сразу 200 первоклассников и родителей. В результате входная группа оказалась грязной, и техничка попросила закрыть дверь, чтобы убраться, объяснила руководитель школы. По словам Светланы Мельниковой, техничка попросила детей подождать на улице и открыла дверь через 10–12 минут после уборки. Затем дверь открыли, и дети пошли на урок.

Полицейские приехали в школу около 13:00, чтобы провести служебную проверку по сообщениям в СМИ, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области . Итоги проверки будут известны через 10 дней, добавили в полиции. На момент публикации материала стражи порядка уже уехали из школы. В школе остались представители департамента образования мэрии Новосибирска и инспекторы отдела по делам несовершеннолетних полиции Новосибирска.

Классный руководитель 6 «Б» Ирина Чучкова и мама второклассника Юлия подтвердили НГС, что раньше двери перед опоздавшими учениками не закрывали никогда.

«Хоть один родитель написал, что не попал в школу в 7:55? У меня ребёнок там учится, ни разу такого не было. Девочка снимала видео из коридора школы в 8:10, когда уроки в 8:00 начинаются. Дети повеселились, а директору достанется теперь», — сообщила корреспонденту НГС мама второклассника Юлия.

Секретарь приёмной директора заверила, что ученица, снявшая видео, установлена, но никаких последствий для неё не будет. Никакой внутренней проверки среди учащихся школы проводиться не будет, добавили в приёмной.

«Со слов 11-классницы Полины она только прислала видео и фотографии, а модератор паблика сам составлял текст. На Полину я тоже не сержусь, она тоже не ожидала такого», — рассказала НГС директор школы № 195 Светлана Мельникова.

В руководстве школы добавили, что представители 6-го отдела полиции опросили детей и родителей, но подтверждений информации в новостных пабликах не нашли.

Школа № 195 на улице Высоцкого, 1 — одна из самых востребованных из-за того, что на соседнем Плющихинском жилмассиве нет ни одной школы. Родители будущих первоклассников начали записываться в школу ещё с обеда 31 января, проведя ночь в очереди перед школой.