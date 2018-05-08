Какие предметы для ЕГЭ выбирают на Ставрополье?

Ирина Кувалдина. «Около 12 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в 130 пунктах, — сообщила зампредседателя правительства Ставрополья

Более 7 тысяч выпускников выбрали обществознание и профильную математику. На втором месте по популярности — история и биология, затем идут физика и химия».

В этом году единственное новшество на ЕГЭ — это распечатка контрольно-измерительных материалов непосредственно в пунктах проведения экзаменов.

Раньше их доставляли в готовом виде, что иногда создавало дополнительные трудности и не способствовало прозрачности при проведении ЕГЭ.

В девятых классах государственную итоговую аттестацию пройдут около 24 тысяч человек. «Большинство девятиклассников тоже предпочли сдавать обществознание, на втором месте — физика, химия, биология. В отличие от выпускников 11 классов многие из тех, кто оканчивает 9 классов, выбрали географию», — уточнила Кувалдина.

Ставропольцы традиционно неплохо сдают ЕГЭ по русскому языку, а также по французскому и испанскому.