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Какие предметы для ЕГЭ выбирают на Ставрополье?
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Какие предметы для ЕГЭ выбирают на Ставрополье? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
«Около 12 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в 130 пунктах, — сообщила зампредседателя правительства Ставрополья Ирина Кувалдина.
Более 7 тысяч выпускников выбрали обществознание и профильную математику. На втором месте по популярности — история и биология, затем идут физика и химия».
В этом году единственное новшество на ЕГЭ — это распечатка контрольно-измерительных материалов непосредственно в пунктах проведения экзаменов.
Раньше их доставляли в готовом виде, что иногда создавало дополнительные трудности и не способствовало прозрачности при проведении ЕГЭ.
В девятых классах государственную итоговую аттестацию пройдут около 24 тысяч человек. «Большинство девятиклассников тоже предпочли сдавать обществознание, на втором месте — физика, химия, биология. В отличие от выпускников 11 классов многие из тех, кто оканчивает 9 классов, выбрали географию», — уточнила Кувалдина.
Ставропольцы традиционно неплохо сдают ЕГЭ по русскому языку, а также по французскому и испанскому.
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