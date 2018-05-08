Как из белгородских студентов делают предпринимателей 

Не надо стеснятьсяКоманда преподавателей, студентов и аспирантов Белгородского аграрного университета, создавшая копытный клей и множество других полезных разработок для животноводства, теперь думает, как эти инновации коммерциализировать. Все презентации делает преподаватель Светлана Концева. — Я участвую в конкурсах, чтобы показать пример своим студентам и аспирантам, — поясняет она. — Множество разработок мы используем сами, у нас и патенты есть, но все они откладываются в долгий ящик. Создать настоящий бизнес сложно. Преподаватель рассказала, что команде удалось найти компанию, которая намерена инвестировать в один из проектов. Однако пока это все призрачно, а процесс как будто застыл на этапе переговоров и мечтаний. Хотя, как признается сама Концева, полезные разработки могло использовать малое предприятие, которое помогало бы фермерским хозяйствам, например, вовремя чистить и лечить копыта животных тем самым клеем, который создали инноваторы. — В больших агрохолдингах действуют специальные службы, но свою нишу на рынке мы бы тоже могли найти, — уверена она. — Пока же все так, как есть. И главная проблема наших студентов в том, что они очень стеснительные. Хотя, конечно, есть и прогресс. Когда их научишь выступать, показывать себя и свой продукт, то они к родителям едут и им рассказывают, что можно сделать бизнес и как именно. Старший советник президента фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен уверен, что подобные Светлане вузовские преподаватели — те же бизнес-ангелы, только делятся они не деньгами, а знаниями, мотивацией и той самой «искрой», которая потом зажигает самых успешных предпринимателей. Только их очень мало. Бизнес против науки— Основная роль университетов состоит в том, чтобы не препятствовать развитию бизнеса, — дипломатично замечает Вильякайнен. Такие примеры, по его словам, уже есть. Он рассказал, что, в Хельсинки преподаватели одного из вузов даже написали открытое письмо в газету о том, что конкурсы бизнес-проектов на основе научных разработок студентов и аспирантов противоречат философии университета. При этом Пекка Вильякайнен уверен, что это не так: задача вуза — как раз научить предпринимательству. — Каждый преподаватель или профессор должен обладать хотя бы базовыми знаниями о том, как поддержать молодого специалиста в его бизнес-начинаниях, — подчеркивает он. — Университеты — серьезные организации, и у стартаперов должен быть доступ к их оборудованию, лабораториям — если не бесплатный, то по гибкой тарифной ставке. Сейчас все больше предпринимателей в качестве первых бизнес-ангелов видит своих вузовских профессоров. Те же, в свою очередь, становятся потенциальными акционерами в новой компании. И я не вижу в этом ничего плохого. Не стоит забывать и о других возможностях учебных заведений. Университет должен осуществлять связь предпринимателей с международными сетями: это и программы студенческого обмена, и коллаборации с различными фондами…Первые успехи в этом деле в российских вузах уже есть. Так, в Белгородском технологическом университете действуют специальные программы обучения предпринимательству. Их уже прошли более 2,5 тысячи человек, и это приносит свои плоды. "Каждый преподаватель должен обладать хотя бы базовыми знаниями о том, как поддержать молодого специалиста в его бизнес-начинаниях" — Количество рекомендованных к внедрению инновационных проектов составило 110, а реализуемых на базе нашего технопарка — более 200, — отмечает ректор вуза Сергей Глаголев. — Число малых инновационных предприятий превысило сотню, а объем произведенной ими продукции оценен в 150 миллионов рублей — это в два раза больше суммы финансирования научных исследований. Ректор уточняет, что многие МИП давно перестали быть таковыми, превратившись в самостоятельный и самодостаточный бизнес. Однако есть и те, без которых не представляют своей работы крупные белгородские предприятия. — Таким образом, меняется характер взаимодействия вуза с ними, — продолжает ректор. — Мы не просто ведем подготовку кадров, как считалось раньше. В орбиту известных корпораций входят наши МИП, и благодаря им компании становятся успешнее. Эксперты уверены, что и система образования, и экономика должны меняться вместе, не отставая друг от друга, тогда отвечать на вызовы времени будет проще. Пироги печет сапожник?Однако многое зависит от способности вузов перестроиться и найти собственный стиль ведения дисциплин для будущих бизнесменов. — Обучать предпринимательству невозможно, если ты сам не был бизнесменом. Это как разрабатывать модель машины, не будучи ни разу за рулем, — уверен Пекка Вильякайнен. Светлана Концева добавляет, что возрастным преподавателям это сложно вдвойне: ведь впервые за долгие годы «накатанных» лекций приходится учиться самому и более того — платить за это. — Чтобы продвигать свои проекты, я получила дополнительное образование по менеджменту и маркетингу, — рассказывает она. — Узнала много нового — например, то, насколько соцсети помогают в продвижении бизнеса. Конечно, важно сортировать информацию, но надо и создавать рекламу своего продукта. Большинство же моих коллег отпугивает еще и такой момент: обучение новым технологиям, как правило, платное, и цены немалые. Но я еще ни разу не пожалела о вложенных в это деньгах. Пекка Вильякайнен подчеркивает, что стереотипы мешают всегда, и в обучении тоже. — Проблема в том, что все хотят видеть в качестве ментора, тьютора, бизнес-преподавателя Стива Джобса, но, к сожалению, он был только один и уже умер, — резюмирует он. — Так у кого же учиться и кому учить? Стать хорошим ментором может даже производитель обуви, если у него небольшой завод и есть хороший опыт. Если кто-то видит такого — идите к нему учиться. Если кто-то из бизнесменов обанкротился — к нему тоже стоит пойти, пусть расскажет, что привело к банкротству и как этого не допустить. В любом случае, слушая исключительно лекции в университете, предпринимателем не стать.