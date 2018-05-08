Второй кампус Университета ИТМО возведут к 2027 году на площади 100 га

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 8 мая. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко /. Второй кампус петербургского Университета ИТМО — ИТМО Хайпарк в городе Южном под Петербургом — возведут на площади 100 гектаров за 46 млрд рублей, стройка закончится к 2027 году, а архитектурное решение выберут с помощью открытого международного конкурса, сообщил ТАСС ректор вуза Владимир Васильев

"Общая картина такая: у нас три участника — федеральное правительство, правительство Санкт-Петербурга и бизнес. 22 млрд дает федеральный бюджет, пять млрд дает город и все остальное — дает частный инвестор, все вместе — 46 млрд По годам: первая часть второго университетского кампуса должна быть готова в районе 2023 года, с 2023 по 2027 годы бизнес должен построить свои R&D-центры и испытательные полигоны. Может быть, успеем чуть-чуть раньше", — сообщил Васильев.

Техническое задание проекта, по его словам, готово на 99,5%, уже известно, что второй кампус ИТМО расположится на 100 гектарах, общая площадь сооружений составит 250 тыс. кв метров. «Сейчас у нас 180 тыс. кв метров. Это будет больше, чем все наши площади в центре города», — пояснил ректор.

По его словам, в новом кампусе расположится магистратура, связанная с прикладной наукой — фотоникой, разработкой киберфизических систем, искусственного интеллекта, квантовых технологий, наук о жизни, здесь будут построены жилые корпуса, общежития для магистрантов и аспирантов, спортзалы, кафе, а занимаемые вузом корпуса в центре Петербурга вуз оставит за собой, оставив там бакалавриат и магистратуру, связанную с фундаментальными научными исследованиями.

"Хочется, чтобы это место стало архитектурной Меккой XXI века, поэтому мы объявим открытый международный конкурс в котором смогут участвовать все архитектурные бюро мира, — сказал ректор. — В отборочную комиссию обязательно включим губернатора города, и к осени покажем нашим студентам, преподавателям и горожанам пять или около того лучших проектов".