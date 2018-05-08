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В российских школах может появиться диетическое меню
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В российских школах может появиться диетическое меню 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Региональные власти предложили предусмотреть требование об особом питании в учебных заведениях.
Об этом стало известно газете «Известия».
Отмечается, что в школах и детских садах может появиться диетическое меню, поставщикам качественных продуктов могут предоставить преференции.
Такие предложения поступили от региональных властей. Они уже направили свои инициативы в рабочую группу Совета Федерации, которая занимается созданием закона о детском питании.
«Полученные данные будут рассмотрены в ходе планового заседания рабочей группы», — цитирует телеканал RT заявление газете «Известия» председателя комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Михаила Щетинина.
Инициатива о внедрении в школы диетического меню была одобрена со стороны руководителя научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александра Батурина.
Он отметил, что до 20% современных детей имеют лишний вес, поэтому им нельзя налегать на сладкое и жирное, а следует есть больше овощей и фруктов. Создание в школах особого меню позволит бороться с этой проблемой.
Эксперты считают, что для решения большинства проблем, которые связаны с качеством еды в столовых, должен появиться единый орган, курирующий питание детей.
В Минздраве, Минобрнауки и Роспотребнадзоре не предоставили оперативных комментариев.
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