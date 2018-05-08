В российских школах может появиться диетическое меню

Региональные власти предложили предусмотреть требование об особом питании в учебных заведениях.

Отмечается, что в школах и детских садах может появиться диетическое меню, поставщикам качественных продуктов могут предоставить преференции.

Такие предложения поступили от региональных властей. Они уже направили свои инициативы в рабочую группу Совета Федерации , которая занимается созданием закона о детском питании.

«Полученные данные будут рассмотрены в ходе планового заседания рабочей группы», — цитирует телеканал RT заявление газете «Известия» председателя комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Михаила Щетинина

Инициатива о внедрении в школы диетического меню была одобрена со стороны руководителя научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александра Батурина

Он отметил, что до 20% современных детей имеют лишний вес, поэтому им нельзя налегать на сладкое и жирное, а следует есть больше овощей и фруктов. Создание в школах особого меню позволит бороться с этой проблемой.

Эксперты считают, что для решения большинства проблем, которые связаны с качеством еды в столовых, должен появиться единый орган, курирующий питание детей.