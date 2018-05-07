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Школьники Соколиной горы приняли участие в конкурсе соцпроектов МГПУ
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Школьники Соколиной горы приняли участие в конкурсе соцпроектов МГПУ 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Школа №446 представила на конкурс две работы: «В чем феномен „Аптекарского огорода“ и „Звукорежиссура“.
Лабораторией проектирования деятельностного содержания образования института системных проектов был проведен конкурс социальных проектов МГПУ для обучающихся образовательных организаций города Москвы. Как сообщили в школе №446 Соколиной горы, оба представленных проекта прошли заочный тур, их допустили к защите. Десятиклассница Милана, которая является автором проекта о феномене „Аптекарского огорода“, получила диплом призера конкурса. Ее руководитель Лариса Иванова отметила, что в этом году никто из защитившихся не получил диплом победителя. В будущем году Милана получит шанс вновь побороться за победу. Но даже диплом призера обеспечивает дополнительные баллы при поступлении в данный университет.
Фото: предоставлено ГБОУ „Школа №446“.
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