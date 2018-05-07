Юнармейцы из Отрадного приняли участие в патриотической акции «Наследники победителей»

Кадеты и юнармейцы 9 «К» и 7 «К» классов школы № 950 приняли участие в патриотической акции «Наследники победителей», которая прошла в Александровском саду, у могилы неизвестного солдата состоялась в конце апреля. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Ветераны, представители Министерства обороны , ВВПОД «Юнармия», школьники и студенты Москвы , в канун Дня Великой Победы, возложили цветы и минутой молчания почтили память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей страны, — рассказали в администрации школы.

Кроме того, в тот день двадцать шесть кадет школы приняли клятву юнармейцев и стали участниками Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», после чего парадный расчет юнармейцев 9 «К» класса принял участие в торжественном марше. Завершилась акция показательными выступлениями оркестра Президента Российской Федерации и роты почетного караула президентского полка. (ип)