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Юнармейцы из Отрадного приняли участие в патриотической акции «Наследники победителей»
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Юнармейцы из Отрадного приняли участие в патриотической акции «Наследники победителей» 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Кадеты и юнармейцы 9 «К» и 7 «К» классов школы № 950 приняли участие в патриотической акции «Наследники победителей», которая прошла в Александровском саду, у могилы неизвестного солдата состоялась в конце апреля. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Ветераны, представители Министерства обороны, ВВПОД «Юнармия», школьники и студенты Москвы, в канун Дня Великой Победы, возложили цветы и минутой молчания почтили память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей страны, — рассказали в администрации школы.
Кроме того, в тот день двадцать шесть кадет школы приняли клятву юнармейцев и стали участниками Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», после чего парадный расчет юнармейцев 9 «К» класса принял участие в торжественном марше. Завершилась акция показательными выступлениями оркестра Президента Российской Федерации и роты почетного караула президентского полка. (ип)
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