Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 8 мая

11:00 — Открытие Зала исторической правды в Музее Победы на Поклонной горе.

12:00 — Круглый стол на тему: «Почему не могут принять закон „О патриотическом воспитании молодежи в России?“.

15:00 — Пресс-конференция, посвященная международным соревнованиям по фехтованию „Московская сабля“.

Фотоматериалы:

11:00 — Открытие Зала исторической правды в Музее Победы на Поклонной горе.

14:00 — Акция „Благодарим вас за Победу“ в парке „Зарядье“.

15:00 — Фестиваль „Московская весна a caрpella“.

15:30 — Открытие выставки „Футбол и не только“ в Третьяковской галерее.

18:00 — Торжественная профилактика горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.