Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 8 мая 

11:00 — Открытие Зала исторической правды в Музее Победы на Поклонной горе.
12:00 — Круглый стол на тему: «Почему не могут принять закон „О патриотическом воспитании молодежи в России?“.
15:00 — Пленарное заседание Госдумы.
15:00 — Пресс-конференция, посвященная международным соревнованиям по фехтованию „Московская сабля“.
Фотоматериалы:
11:00 — Открытие Зала исторической правды в Музее Победы на Поклонной горе.
14:00 — Акция „Благодарим вас за Победу“ в парке „Зарядье“.
15:00 — Фестиваль „Московская весна a caрpella“.
15:30 — Открытие выставки „Футбол и не только“ в Третьяковской галерее.
18:00 — Торжественная профилактика горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.