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Ученики школы «Благо» вновь приняли участие в фестивале военно-патриотической песни
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Ученики школы «Благо» вновь приняли участие в фестивале военно-патриотической песни 

Управа района Преображенское 3 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Подросток из нашего района стал лауреатом фестиваля «Я помню, я горжусь!»
Фестиваль военно-патриотической песни проходит в этом году в восьмой раз. Столько же раз в нем участвовали ребята из школы «Благо». В этот раз школу представили неоднократный победитель многочисленных конкурсов и фестивалей Давид Чельдиев и автор фотографий и видеосюжетов Егор Василенков.
Давид выступает в этом году последний раз, так как он уже выпускник. Юноша очень старался, исполняя песню Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Ты моя надежда, ты моя отрада».
Как отметила музыкальный руководитель школы «Благо» Наталья Панарина, после выступления к ним подходили руководители других школ и восхищались прекрасным исполнением непростой песни. Давид стал лауреатом фестиваля, сделав своей школе подарок на День Победы.
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