В честь дня рождения школы №1282 ученики высадили цветы на пришкольном участке

Школа №1282 в Сокольниках отметила свой 69-й день рождения. В честь знаковой даты вместе с педагогами учащиеся высадили садовые цветы возле школы, а также подарили любимому образовательному учреждению самодельные открытки.

Как отметили в сокольнической школе, этот день стал не только ярким и запоминающимся, но и весьма познавательным. Дарья Спиридонова , выпускница школы, а ныне — руководитель музея «История спецшколы №1», устроила для учащихся интересные экскурсии.

В ходе экскурсий, радиопередачи, а также во время прохождения квеста школьники узнали много интересных фактов из истории места, где они получают образование.

Теперь ученики школы №1282 «Сокольники» намерены ухаживать за высаженными на участке цветами. Помимо праздничного озеленения, дети нарисовали вокруг своей школы открытки цветными мелками, сделав таким образом еще один подарок.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1282 „Сокольники“.