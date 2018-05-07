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В честь дня рождения школы №1282 ученики высадили цветы на пришкольном участке
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В честь дня рождения школы №1282 ученики высадили цветы на пришкольном участке 

Управа района Сокольники 30 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
Школа №1282 в Сокольниках отметила свой 69-й день рождения. В честь знаковой даты вместе с педагогами учащиеся высадили садовые цветы возле школы, а также подарили любимому образовательному учреждению самодельные открытки.
Как отметили в сокольнической школе, этот день стал не только ярким и запоминающимся, но и весьма познавательным. Дарья Спиридонова, выпускница школы, а ныне — руководитель музея «История спецшколы №1», устроила для учащихся интересные экскурсии.
В ходе экскурсий, радиопередачи, а также во время прохождения квеста школьники узнали много интересных фактов из истории места, где они получают образование.
Теперь ученики школы №1282 «Сокольники» намерены ухаживать за высаженными на участке цветами. Помимо праздничного озеленения, дети нарисовали вокруг своей школы открытки цветными мелками, сделав таким образом еще один подарок.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1282 „Сокольники“.
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