Школьникам Уфы «подтянули» финансовую грамотность

Занятия проходили в рамках IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи на основе информационных материалов Банка России . В Уфе проект прошел при поддержке Управления образования администрации города.

Уникальность проекта — в формате интерактивной и практической части урока, где школьники самостоятельно планируют семейный бюджет. Занятия посетили более 200 ребят из школ Калининского, Орджоникидзевского и Октябрьского районов Уфы.

На уроках дети осваивали азы личного финансового планирования, страхования, учились правильно тратить деньги. Для закрепления знаний со школьниками провели интерактивные финансовые игры. Ученики делились на группы, выбирая фамилию своей «семьи», а затем составляли бюджет на несколько человек. Интересно, что школьники формировали разные по социальному статусу «семьи», что и определяло разницу в уровне доходов.

«Одни «распоряжались» зарплатами в 20 тыс. рублей, другие задавали более высокие планки достатка, представляясь владельцами бизнеса с доходом в сотни тысяч рублей. Практическая часть вызвала у школьников наибольший интерес и веселье, хотя ребята путали такие понятия, как расходы и доходы. Разобраться в этом им помогли финансовые эксперты», — рассказала директор лицея №155 Марина Дмитриева

«Повышение финансовой культуры и грамотности населения — одно из ключевых направлений социальной политики УБРиР. При этом азы финансового поведения формируются именно в юном возрасте, поэтому, в первую очередь, мы работаем со школьниками. У них начинают появляться первые карманные средства, у многих — банковские карты, некоторые начинают подрабатывать и самостоятельно приобретают вещи. Мы хотим рассказать ребятам про деньги, показать их ценность. Уверена, наши уроки сильно помогут молодым людям», — рассказала директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина

«Масштабные мероприятия для детей, их родителей и студенческой молодежи проходят в рамках стратегии повышения финансовой грамотности в России . Наша задача — дать людям определенные знания и умения, чтобы они принимали взвешенные и обдуманные финансовые решения. Приятно, что инициативу поддерживает большое количество компаний, в том числе и банки, которые организуют уроки и специальные мероприятия для детей и старшеклассников», — отметила директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Научно-информационно-методического центра» при Управлении образования администрации Уфы Ольга Шеина.

По данным Национального агентства финансовых исследований, 40% россиян предпочитают жить «сегодняшним» днем. Еще 9% не планируют свои расходы на срок больше полугода, а большинство не знакомы с финансовым законодательством и практикой. В этой связи Минфин РФ объявил повышение финансовой грамотности молодежи важнейшим приоритетом государственной политики, что явилось одной из предпосылок запуска проекта.

Следует отметить, что до старта проекта в Уфе подобные уроки посетили более 3000 старшеклассников из городов Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей.