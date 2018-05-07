Первый выпускной состоялся в детском технопарке в Печатниках

Сертификаты об окончании курсов и благодарственные письма вручили выпускникам первой группы «Аэро» детского технопарка в Печатниках.

Ребята с успехом прошли обучение в группе. Образовательная программа «Аэро» состоит из 144 часов обучения. Детский технопарк располагается на территории технополиса «Москва», являющегося подведомственной структурой столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.