Первый выпускной состоялся в детском технопарке в Печатниках 

Сертификаты об окончании курсов и благодарственные письма вручили выпускникам первой группы «Аэро» детского технопарка в Печатниках.
Ребята с успехом прошли обучение в группе. Образовательная программа «Аэро» состоит из 144 часов обучения. Детский технопарк располагается на территории технополиса «Москва», являющегося подведомственной структурой столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.
— Выпускников поздравили представители Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», МИЦ «Композиты России» МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московского авиационного института, — сообщили в пресс-службе технополиса «Москва».