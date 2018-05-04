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Эксперт: изучать чувашский язык нужно на добровольной основе
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Эксперт: изучать чувашский язык нужно на добровольной основе 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В конце апреля депутаты государственного совета Республики Татарстан обсудили вопрос изучения родных языков. Напомним, 10 апреля в Госдуму был внесен законопроект о добровольном изучении национальных языков в школах российских республик. Как рассказал «ФедералПресс» доктор филологических наук, профессор Тимур Радбиль, изучать родной язык нужно на добровольной основе.
Однако представители республик РФ не согласны с данным мнением. Председатель Чувашской национально-культурной автономии Республики Татарстан, депутат Дмитрий Самаренкин уверен, что сейчас люди всерьез озабочены будущим своего языка. «Они сразу уловили истинную тональность и цели данного законопроекта, губительного и негуманного по своей природе», — сказал он.
По информации, предоставленной изданию министерством образования Чувашии, сейчас в республике действуют 444 школы. В 227 сельских школах обучение в начальных классах ведется на родном чувашском языке (5-11 классы — на русском языке), в 16 — на татарском и в 3 школах изучается мордовский язык. В остальных 198 школах преподавание ведется на русском языке.
«Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации обеспечивается на добровольной основе по заявлению родителей», — отмечается в сообщении. Кстати, изучение этнического языка не должно превышать 2 часов в неделю.
По словам Тимура Радбиля, изучать родной язык нужно по одной простой причине: потому что язык — это единственное средство национального единства, которое нам сейчас доступно.
«Изучение родного языка в республиках, где основным средством общения является русский язык, тоже необходимо, но, думаю, на добровольной основе. Например, в школах по заявлению родителей. Если русский человек живет в Чувашии, ему нужно знать национальный язык республики только в том случае, если это входит в сферу его интересов и является его осознанным выбором», — заключил профессор.
Фото: Евгений Поторочин
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