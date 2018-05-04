Реальная альтернатива. В чем плюсы дистанционного обучения

Фото: kspu.ru Есть стереотипы об обучением на «удалёнке», и основная их часть связана с низким качеством получаемого образования. Однако стремительное развитие интернет-технологий позволило существенно нивелировать разницу между «дистанционкой» и обучением в «реале».

Дистанционное обучение — форма получения образования, при которой студент до 100% учебного времени проводит вне университета. До распространения интернета дистанционное обучение практиковалось в случаях, когда учащийся не мог физически присутствовать в вузе: к примеру, работал или имел серьёзные отклонения в здоровье.

Сегодня система дистанционного обучения активно развивается во многих государственных и коммерческих вузах. Речь идёт как о получении высшего образования, так и о профессиональной переподготовке. Высшее образование на «удалёнке» — это официальное прохождение программ бакалавриата, специалитета в заочной форме. Оканчивая вуз в дистанционной форме, студент получает диплом о получении высшего образования в заочной форме.

Переподготовка в дистанционной форме — это получение новых знаний в рамках существующей профессии. К примеру, учитель информатики проходит курсы компьютерной грамотности, программирования, изучает определённый язык программирования. По завершении курсов выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

До недавнего времени существовало несколько устойчивых стереотипов, связанных с дистанционным обучением. Первый — о том, что «удалёнка» более низкого качества, чем «очка». На самом деле качество образования во многом зависит от личного желания, воли учащегося. Информации по конкретному предмету в Сети — масса.

Второй популярный стереотип связан с «неофициальным» статусом дистанционного образования. Однако сейчас «удалёнкой» зарабатывают и частные, и государственные вузы. По завершении курса обучения выдаётся документ установленного образца.

Фото:.sibstrin.ru Дистанционное обучение в Нижнем Новгороде практикуют крупные вузы. В ННГУ им. Лобачевского на «удалёнке» ведётся подготовка технарей и гуманитариев по программам высшего образования. Так, обучение бакалавров по специальности «Филология» осуществляется в заочной форме, на основе электронных курсов. Когда необходим устный отчёт, студенты присылают аудио— и видеозаписи. Между тем, программ, которые полностью реализуются на «удалёнке», в университете нет. В НГТУ им. Алексеева дистанционно ведут переподготовку преподавателей, работающих в вузах, техникумах, школах. Лекции проводятся в формате видеотрансляций. Учащиеся могут задавать вопросы параллельно с выступлением педагога, на специальном форуме. Чтобы получить удостоверение о прохождении курсов, необходимо сдать выпускную квалификационную работу.

Помимо профессиональной подготовки студенты могут по желанию пройти отдельные курсы. К примеру, « НИУ ВШЭ — Нижний Новгород» предлагает широкому кругу пользователей доступ к видеозаписям лекций собственных преподавателей. Лекции

опубликованы на популярном ресурсе Coursera. При необходимости «виртуальные студенты» получают сертификаты сайта.