Реальная альтернатива. В чем плюсы дистанционного обучения 

Фото: kspu.ru Есть стереотипы об обучением на «удалёнке», и основная их часть связана с низким качеством получаемого образования. Однако стремительное развитие интернет-технологий позволило существенно нивелировать разницу между «дистанционкой» и обучением в «реале».
Дистанционное обучение — форма получения образования, при которой студент до 100% учебного времени проводит вне университета. До распространения интернета дистанционное обучение практиковалось в случаях, когда учащийся не мог физически присутствовать в вузе: к примеру, работал или имел серьёзные отклонения в здоровье.
Сегодня система дистанционного обучения активно развивается во многих государственных и коммерческих вузах. Речь идёт как о получении высшего образования, так и о профессиональной переподготовке. Высшее образование на «удалёнке» — это официальное прохождение программ бакалавриата, специалитета в заочной форме. Оканчивая вуз в дистанционной форме, студент получает диплом о получении высшего образования в заочной форме.
Переподготовка в дистанционной форме — это получение новых знаний в рамках существующей профессии. К примеру, учитель информатики проходит курсы компьютерной грамотности, программирования, изучает определённый язык программирования. По завершении курсов выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.
До недавнего времени существовало несколько устойчивых стереотипов, связанных с дистанционным обучением. Первый — о том, что «удалёнка» более низкого качества, чем «очка». На самом деле качество образования во многом зависит от личного желания, воли учащегося. Информации по конкретному предмету в Сети — масса.
Второй популярный стереотип связан с «неофициальным» статусом дистанционного образования. Однако сейчас «удалёнкой» зарабатывают и частные, и государственные вузы. По завершении курса обучения выдаётся документ установленного образца.
Фото:.sibstrin.ru Дистанционное обучение в Нижнем Новгороде практикуют крупные вузы. В ННГУ им. Лобачевского на «удалёнке» ведётся подготовка технарей и гуманитариев по программам высшего образования. Так, обучение бакалавров по специальности «Филология» осуществляется в заочной форме, на основе электронных курсов. Когда необходим устный отчёт, студенты присылают аудио— и видеозаписи. Между тем, программ, которые полностью реализуются на «удалёнке», в университете нет. В НГТУ им. Алексеева дистанционно ведут переподготовку преподавателей, работающих в вузах, техникумах, школах. Лекции проводятся в формате видеотрансляций. Учащиеся могут задавать вопросы параллельно с выступлением педагога, на специальном форуме. Чтобы получить удостоверение о прохождении курсов, необходимо сдать выпускную квалификационную работу.
Помимо профессиональной подготовки студенты могут по желанию пройти отдельные курсы. К примеру, «НИУ ВШЭ — Нижний Новгород» предлагает широкому кругу пользователей доступ к видеозаписям лекций собственных преподавателей. Лекции
опубликованы на популярном ресурсе Coursera. При необходимости «виртуальные студенты» получают сертификаты сайта.
Сейчас есть несколько крупных образовательных площадок, на которых бесплатно или за деньги можно пройти обучение в ведущих вузах мира. В России очень известен портал «Открытое образование», где опубликованы свыше 200 курсов от отечественных вузов. Обучение предполагает прослушивание лекций и выполнение практических заданий в установленный срок.