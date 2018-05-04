Юным тюменцам к Дню знаний подарят новую школу

Два новых детских сада и школу откроют в Тюмени до конца 2018 года. Такие планы были озвучены на рабочем совещании под руководством губернатора Владимира Якушева , прошедшем 3 мая.

"Нужна онлайн-информация, которая позволит принимать качественные управленческие решения о том, в каких территориях и какой вместимости строить детские сады и школы, где прогнозируется наибольшая потребность. Владея необходимым массивом информации, мы сможем работать на опережение ситуации, своевременно готовить проектную документацию и планировать бюджетные расходы", — подчеркнул В. Якушев.

Губернатор поручил областному департаменту информатизации разработать программный продукт с учетом действующих информационных систем для получения таких данных, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

На сегодня высокая потребность в новых образовательных организациях существует в тюменских микрорайонах Ямальский -1 и Ямальский -2, Мыс, Тура (Лесобаза), Казарово, в среднесрочной перспективе — район Дома Обороны, Европейский и Плеханово.

По словам главы администрации Тюмени Александра Моора, к 1 сентября в Ямальском-2 распахнет двери школа на 1200 мест. Еще одну планируется возвести в III квартале 2019 года в районе улиц Янтарная — Бориса Житкова . Разрабатывается проектная документация по строительству школы в Ямальском-1.

Принято решение о возведении школы на 360 мест в Казарово и надземного перехода к ней. В перспективе здания образовательных учреждений появятся в границах улиц Зелинского — Менделеева и в микрорайоне Европейский.

Активно строятся в Тюмени и детские сады — на сегодня возводятся шесть зданий более чем на 2 000 мест. В конце года откроются ДОУ в микрорайонах Тюменский-2 и Ново-Патрушево. В 2019 году отпразднуют новоселья дошколята в Суходолье, Туре, Ямальском-2 и Четвертом Заречном.

1 835 мест добавятся после капремонта детсадов №№58 и 183, а также корпусов школ №№63 и 89. В будущем новые детсады вырастут в районе Войновки, в Ямальском-1 и на Московском тракте.

Строятся детские образовательные учреждения и в области. Начато возведение школы на 900 мест в микрорайоне Новый Заводоуковского городского округа. Стартовал аукцион на проведение СМР новой школы в 15 микрорайоне Тобольска. Реализуется масштабная программа по замене деревянных школ.