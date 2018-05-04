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На Урале дети отправятся в крестный ход в честь дня рождения Николая II
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На Урале дети отправятся в крестный ход в честь дня рождения Николая II 

АиФ Урал 14 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге состоится детский крестный ход в честь дня рождения Николая II. После его окончания школьники смогут помолиться за успешное окончание учебного года, об этом сообщает в пятницу, 4 мая, «АиФ-Урал».
Как сообщают в пресс-службе Екатеринбургской епархии, крестный ход с участием детей состоится 20 мая. Его участники пройдут от храма «Большой Златоуст» до часовни святой великомученицы Екатерины. В этом году крестный ход будет посвящен 150-летию со дня рождения Николая II. В нем примут участие школьники и студенты, а также воспитанники церковно-приходских школ.
Перед началом мероприятия, в 10 часов, в храме «Большой Златоуст» состоится божественная литургия, во время которой петь будет детский сводный хор. После этого, в 11.30, состоится крестный ход. В его завершение пройдет благодарственный молебен, на котором школьники смогут соборно помолиться и поблагодарить Бога за успешное окончание учебного года.
После молебна у Храма-на-Крови состоится финал спортивного силового многоборья «Русский силомер». В нем примут участие воспитанники воскрестных школ Екатеринбургской епархии.
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