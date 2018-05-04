НИЯУ МИФИ и Университет Пернамбуку (Бразилия) договорились о сотрудничестве

Подписанный протокол о намерениях предполагает ряд взаимовыгодных мероприятий, включая реализацию совместных проектов в области образования и науки, проведение лекций, конференций и симпозиумов, обмен научной и методической информацией, развитие программ по обмену профессорско-преподавательского и научного состава и студентов.

НИЯУ МИФИ активно включен в реализацию программы «5-100» по повышению конкурентоспособности российских вузов, и в последние годы добился заметных, признанных в мире результатов, сообщил ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов

"Наш вуз заинтересован в расширении сотрудничества с ведущими университетами стран БРИКС , к которым, безусловно, относится Федеральный университет Пернамбуку из города Ресифе в Бразилии. Мы рады визиту бразильской делегации во главе с господином Анисио Бразилейро и поддержке нашего сотрудничества со стороны Посольства Бразилии в Москве. Сегодня были определены основные направления будущего сотрудничества — инженерное образование, IT-технологии, биомедицина, наноэлектроника и фотоника. Например, определена тема совместных научных работ в области бионанофотоники, в которые будут включены не только НИЯУ МИФИ и UFPE, но и университет Буффало США и университет Шенжен в Китае ", — рассказал он РИА Новости.

В ходе визита бразильские гости провели рабочие встречи с руководством научных подразделений НИЯУ МИФИ, в ходе которых обсудили совместные проекты в формате BRICS, ознакомились с основными программами подготовки специалистов, а также совершили экскурсии по ведущим лабораториям университета. Профессор Андерсон Гомес отметил, что это его второй приезд в НИЯУ МИФИ, и его впечатляет уровень оснащенности лабораторий и проводимых в них исследований.