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НИЯУ МИФИ и Университет Пернамбуку (Бразилия) договорились о сотрудничестве
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НИЯУ МИФИ и Университет Пернамбуку (Бразилия) договорились о сотрудничестве 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Бразильская делегация в составе министра-советника Жилды Мотта Сантос Невес, первого секретаря политического отдела Посольства Бразилии в России Карлоса Жозе Серапиао, ректора Университета Пернамбуку Анисио Бразилейро де Фрейтас Дораду и профессора Андерсона Гомеса в четверг подписали протокол о намерениях с руководством Национального ядерного исследовательского университета МИФИ (НИЯУ МИФИ), сообщили РИА Новости в пресс-службе НИЯУ МИФИ.
Подписанный протокол о намерениях предполагает ряд взаимовыгодных мероприятий, включая реализацию совместных проектов в области образования и науки, проведение лекций, конференций и симпозиумов, обмен научной и методической информацией, развитие программ по обмену профессорско-преподавательского и научного состава и студентов.
НИЯУ МИФИ активно включен в реализацию программы «5-100» по повышению конкурентоспособности российских вузов, и в последние годы добился заметных, признанных в мире результатов, сообщил ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов.
"Наш вуз заинтересован в расширении сотрудничества с ведущими университетами стран БРИКС, к которым, безусловно, относится Федеральный университет Пернамбуку из города Ресифе в Бразилии. Мы рады визиту бразильской делегации во главе с господином Анисио Бразилейро и поддержке нашего сотрудничества со стороны Посольства Бразилии в Москве. Сегодня были определены основные направления будущего сотрудничества — инженерное образование, IT-технологии, биомедицина, наноэлектроника и фотоника. Например, определена тема совместных научных работ в области бионанофотоники, в которые будут включены не только НИЯУ МИФИ и UFPE, но и университет Буффало в США и университет Шенжен в Китае", — рассказал он РИА Новости.
В ходе визита бразильские гости провели рабочие встречи с руководством научных подразделений НИЯУ МИФИ, в ходе которых обсудили совместные проекты в формате BRICS, ознакомились с основными программами подготовки специалистов, а также совершили экскурсии по ведущим лабораториям университета. Профессор Андерсон Гомес отметил, что это его второй приезд в НИЯУ МИФИ, и его впечатляет уровень оснащенности лабораторий и проводимых в них исследований.
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