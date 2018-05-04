Что делать, если вашего ребенка обижает педагог

Мучат в школе

Один из подобных инцидентов произошел в самарской кадетской школе №170. «В октябре прошлого года десятилетний сын пришел домой и сказал, что ему плохо — тошнота, — рассказала мама одного из бывших учеников, Никиты, Светлана. — Он сказал, что его бил учитель. Несколько раз ударил скакалкой на уроке физкультуры за то, что он неправильно выполнил какое-то упражнение, а потом еще и трижды костяшками пальцев по лбу, из-за чего ребенок ударялся затылком об стену. Ниже спины у сына были рубцы, кроме того, было подозрение на сотрясение мозга».

Светлана стала расспрашивать в мессенджере других родителей и выяснила, что пришедший в школу полтора года назад учитель физкультуры и начальной военной подготовки Александр Тарасов неоднократно обзывал ребят, бил за ошибки при выполнении заданий скакалкой, сумкой с теннисными мячами и даже шомполом от автомата. Родители пожаловались в городской департамент образования и правоохранителям, в результате чего было возбуждено уголовное дело. Тарасова признали виновным, назначили условный срок и уволили из школы.

Увы, описанный выше случай — не единичен. Похожий скандал вспыхнул в детсаду № 260 24 ноября 2017-го. Шестилетний сын жительницы Самары Анастасии П. (имя изменено) рассказал родителям, что не смог заснуть во время «тихого часа», и воспитательница в наказание заставила его с еще одним мальчиком мыть унитазы. После жалоб родителей началось разбирательство. Прокуратура выяснила: к мытью унитазов в детском саду привлекали минимум четверых детей. В итоге в отношении воспитательницы возбудили административное дело по статье «Самоуправство», суд оштрафовал ее на 300 рублей. Впоследствии женщину уволили, а на заведующую детсада наложили дисциплинарное взыскание.

Корень зла "Последствия травли в учебном учреждении со стороны педагога такие же, как и при любом физическом или психическом насилии, — говорит психолог Елена Строганова . — Если ребенок получает психологическую травму, у него будет наблюдаться заниженная самооценка, гипертрофированное чувство вины, высокая тревожность и повышенная агрессия. Чем младше ребенок, тем вероятнее, что организатором травли является учитель. У детей семи — десяти лет авторитет учителя весьма высок, и если педагог невзлюбил какого-то ученика, то очень быстро тот станет изгоем для остальных, что добавит жертве еще и страх перед коллективом".

Психолог отмечает: эти последствия крайне трудно устранить. Бывает, что они остаются на всю жизнь. «Учителя-агрессоры отличаются тоталитарным стилем преподавания и ярко выраженной профессиональной деформацией — выгоранием, — продолжает Елена. — Они не испытывают удовлетворения от своей работы и любви к ученикам. Как правило, такое отношение к детям чувствуется сразу, но многие ошибочно принимают подобного педагога за профессионала высокого класса». В некоторых случаях родители игнорируют жалобы детей на учителей, считая, что ребенок просто устал или не хочет стараться. Но самостоятельно ваша дочь или сын проблему не решат. «Если вы выявили факт травли вашего ребенка педагогом, для начала попробуйте поговорить. Обсудите с ребенком высказанные педагогом претензии и вместе с ним подумайте, как выйти из сложившегося положения», — рекомендует Елена Строганова.

Кто виноват, и что делать?

Возможно, придется принять и радикальные меры. «Если родители считают, что учитель ударил или оскорбил их ребенка, они могут обратиться с соответствующей жалобой к администрации образовательного учреждения, департамент образования и в правоохранительные органы , — говорит юрист Максим Ткач. — Доказательствами могут быть акт судебно-медицинского освидетельствования, свидетельские показания, в том числе и детей, аудио— и видеозаписи. Имейте в виду: многие школы сегодня оборудуют классы системами видеонаблюдения, что позволяет легко установить, имел ли место инцидент на самом деле».

Если администрация школы начинает оказывать давление на родителей и требовать, чтобы они не подавали заявление на учителя, это тоже может содержать признаки правонарушения, говорит Максим Ткач. «В каждом общеобразовательном учреждении создана комиссия по урегулированию споров, — сообщили „Волга Ньюс“ в департаменте образования Самары. — Но если вопрос на этом уровне не решен, напишите заявление и отправьте его по адресу: ул. Л. Толстого, 26 или по электронной почте: dosamadm@yandex.ru. Если факты подтвердятся — педагоги будут наказаны».

Не реагируют в департаменте образования? Жалуйтесь в полицию и прокуратуру. Причем, в соответствии со статьями 7 и 11 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ », основанием для проверки может служить и анонимное обращение. Кстати, в облпрокуратуре (Самара, ул. Чапаевская, 151) по понедельникам с 9 до 18 проводит прием граждан начальник отдела по надзору за исполнением законов о бесплатности и общедоступности образования Мария Кин.

2470 обращений поступило в 2017 году в департамент образования Самары. Жалобы касались организации образовательного процесса, кадрового обеспечения, благоустройства территории образовательного учреждения и поборов с родителей

Оклеветанный молвой

Декан психологического факультета Самарского университета, доктор психологических наук Константин Лисецкий считает, что проблема намного глубже, чем кажется. «Средний подростковый возраст — самый трудный, — говорит он. — Родители не знают, как справляться с противоречивым и непредсказуемым поведением ребенка. Они решают: пусть справляются учителя. Последних этому учили, им платят зарплату. Родители могут учителям ставить оценки за их работу и трепать нервы, жаловаться. Но так система любви и уважения работать не может. В таких условиях даже прекрасные и душевные учителя перестают любить свою работу».

В то же время Константин Лисецкий говорит: рукоприкладство в школе — это ЧП. «Но чтобы подобные конфликтные ситуации не возникали, необходимо предварительно выстроить отношения доверия (а не контроля!) между детьми и родителями, между родителями и учителями, между учителями и учениками, — советует Лисецкий. — Выяснять отношения в суде — это очень круто с точки зрения „гражданского общества“, но чаще всего это подмена межличностных и нравственных отношений юридическими шаблонами. „Буллинг“, или травля — это действия исподтишка, когда никто не видит, и значит в суде не докажет. Это гораздо худший вариант взаимоотношений, который, при названном юридическом подходе, „расцветает“ в школьной среде. Дети становятся агрессивнее и изворотливее, учителя — безразличнее и формальнее, а родители — подозрительнее и истеричнее».

Константин Лисецкий также отмечает, что есть немало случаев, когда сами ребята хамят и унижают педагогов. «Есть дети, у которых проблема с психологическими тормозами. В ситуации, когда в школу для разборок в отношениях между учениками и педагогом можно пригласить прокурора, или начать выяснять сложные отношения с учителями в суде, в незрелой душе ученика может возникнуть соблазн наказать слишком требовательного преподавателя, отомстить ему, заставить извиниться за обиду», — считает психолог.

Елена Строганова, психолог:

— Если с самооценкой у учителя все в порядке, то детское хамство он будет воспринимать как нечто, не относящееся лично к нему, как проблему самого ребенка. С ней-то педагог и станет разбираться. Профессия учителя очень трудная, и, выбирая ее, человек предполагает, что ему придется работать с очень разным контингентом. При желании подход можно найти к любому ученику.