Кампус для 6 тысяч студентов-иностранцев могут разместить в Камской долине Перми

«Концепция предполагает строительство жилых корпусов на 6 тыс. человек, а также учебного корпуса, объектов спортивной инфраструктуры, включая ФОК с бассейном, открытые площадки для спортивных игр, обустройство парка», — рассказал министр Максим Колесников Разместить кампус для иностранцев-студентов предполагается на участке в районе ул. М. Жукова (Ленинский район). До конца года планируется подписать инвестиционный меморандум. Возможность строительства отдельного кампуса для студентов-иностранцев обсуждалась на встрече губернатора Максима Решетникова , ректора ПГМУ Ирины Корюкиной и директором ООО «Центр международного образования» Сайедом Камруззаманом по итогам бизнес-миссии вОАЭ. Также в начале апреля на заседании Совета ректоров вузов Пермского края была поставлена задача увеличения иностранных студентов в краевых вузах в 1,5 раза. Фото: Pixabay.com