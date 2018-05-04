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Кампус для 6 тысяч студентов-иностранцев могут разместить в Камской долине Перми
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Кампус для 6 тысяч студентов-иностранцев могут разместить в Камской долине Перми 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Концепция предполагает строительство жилых корпусов на 6 тыс. человек, а также учебного корпуса, объектов спортивной инфраструктуры, включая ФОК с бассейном, открытые площадки для спортивных игр, обустройство парка», — рассказал министр Максим Колесников.
Разместить кампус для иностранцев-студентов предполагается на участке в районе ул. М. Жукова (Ленинский район). До конца года планируется подписать инвестиционный меморандум.
Возможность строительства отдельного кампуса для студентов-иностранцев обсуждалась на встрече губернатора Максима Решетникова, ректора ПГМУ Ирины Корюкиной и директором ООО «Центр международного образования» Сайедом Камруззаманом по итогам бизнес-миссии вОАЭ.
Также в начале апреля на заседании Совета ректоров вузов Пермского края была поставлена задача увеличения иностранных студентов в краевых вузах в 1,5 раза.
Фото: Pixabay.com
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