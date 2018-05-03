Вокалист из Лосинки стал победителем международного конкурса

Учащийся детской музыкальной школы им. Г. В. Свиридова, что в Лосинке успешно выступил на втором открытом международном конкурсе академического вокала «Весенняя песня».

Напомним, детская музыкальная школа им. Г. В. Свиридова находится по адресу ул. Стартовая, 10. Сейчас в школе ведется набор на новый учебный год. (иб)