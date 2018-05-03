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Вокалист из Лосинки стал победителем международного конкурса
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Вокалист из Лосинки стал победителем международного конкурса 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Учащийся детской музыкальной школы им. Г. В. Свиридова, что в Лосинке успешно выступил на втором открытом международном конкурсе академического вокала «Весенняя песня».
Максим Емельянов занял первое место на конкурсе, рассказали в администрации учебного заведения. Члены жюри, выдающаяся певица Елена Заремба и солистка Новой оперы Татьяна Печникова отметили особое дарование нашего ученика.
Напомним, детская музыкальная школа им. Г. В. Свиридова находится по адресу ул. Стартовая, 10. Сейчас в школе ведется набор на новый учебный год. (иб)
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