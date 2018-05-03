В одной из школ района Люблино провели мастер-класс для учителей 

Учителя школы №2121 района Люблино Алексей Малыгин, Дмитрий Мельник и Анна Скуридина в рамках городского коуч-сета провели мастер-класс для своих коллег. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— На занятии педагоги показали упражнения, позволяющие учителю физкультуры интересно проводить не только уроки, но и сдачу норм ГТО. Демонстрационное занятие получило высокую оценку специалистов Городского методического центра и вызвало неподдельный интерес у присутствовавших учителей Москвы, — отметил сотрудник администрации.
Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина находится по адресу Ставропольская улица, дом 20. (мю)