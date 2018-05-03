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Ученики школы №853 штурмуют Всероссийскую олимпиаду школьников
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Ученики школы №853 штурмуют Всероссийскую олимпиаду школьников 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
На заключительных этапах Всероссийской олимпиады по химии, по географии и по физике отличились ученики зеленоградской школы №853.
В соревновании по профилю «география» принимали участие свыше 200 школьников из 57 регионов России. Москва была представлена 41 школьником, среди которых присутствовал учащийся 11 «Г» класса школы №853 Ален Коспанов. Участники олимпиады проходили теоретический, практический (полевой) и тестовый туры. Зеленоградец с успехом выполнил задания всех туров и стал победителем заключительного этапа, показав второй результат.
Главным призом стало право зачисления без экзаменов в любой вуз страны по профилю «география» и возможность попадания в сборную команды России на Международную географическую олимпиаду в Канаде.
Как сообщается на официальном сайте учебного заведения, в марте ещё один учащийся 11 «Г» класса Андрей Ефремов стал призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, но по химии. В общем счёте в финале принимали участие 82 старшеклассника из Москвы. Зеленоградский школьник справился с заданиями всех туров и показал высокие результаты в изучении предмета.
Другой ученики школы №853 Дмитрий Остапович получил диплом призёра заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. В финальном туре олимпиады приняли участие свыше 300 учащихся из 60 регионов России, Белоруссии и Казахстана. Столица предоставила 86 старшеклассников, в числе которых воспитанник 9 «Б» класса из Зеленограда.
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