Ученики школы №853 штурмуют Всероссийскую олимпиаду школьников

На заключительных этапах Всероссийской олимпиады по химии, по географии и по физике отличились ученики зеленоградской школы №853.

В соревновании по профилю «география» принимали участие свыше 200 школьников из 57 регионов России Москва была представлена 41 школьником, среди которых присутствовал учащийся 11 «Г» класса школы №853 Ален Коспанов. Участники олимпиады проходили теоретический, практический (полевой) и тестовый туры. Зеленоградец с успехом выполнил задания всех туров и стал победителем заключительного этапа, показав второй результат.

Главным призом стало право зачисления без экзаменов в любой вуз страны по профилю «география» и возможность попадания в сборную команды России на Международную географическую олимпиаду в Канаде

Как сообщается на официальном сайте учебного заведения, в марте ещё один учащийся 11 «Г» класса Андрей Ефремов стал призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, но по химии. В общем счёте в финале принимали участие 82 старшеклассника из Москвы. Зеленоградский школьник справился с заданиями всех туров и показал высокие результаты в изучении предмета.