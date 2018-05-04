Воспитанники музыкальной школы из Выхина-Жулебина стали лауреатами конкурса «Весенние нотки-2018» 

Десятый Межзональный открытый конкурс учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Московской области «Весенние нотки-2018» прошел недавно сразу на двух площадках. Высокие результаты в нем показали юные воспитанники детской школы искусств № 14 из района Выхино-Жулебино, сообщили в администрации учебного заведения.
— В конкурсе успешно выступили учащиеся отдела народных инструментов нашей школы, — отметили там.
Так, Дарья Марвина (домра) и Иван Манкевич (аккордеон) стали лауреатами I степени. Игрок на баяне Иван Каменский получил диплом лауреата II степени. Лауреатами III степени стали Валерия Наумкина (домра) и Александра Горшкова (домра).
Также ученик Иван Манкевич (аккордеон) принял участие в заключительном концерте фестиваля в КДЦ «Сатурн» г. Раменское. (ак)