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Воспитанники музыкальной школы из Выхина-Жулебина стали лауреатами конкурса «Весенние нотки-2018»
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Воспитанники музыкальной школы из Выхина-Жулебина стали лауреатами конкурса «Весенние нотки-2018» 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Десятый Межзональный открытый конкурс учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Московской области «Весенние нотки-2018» прошел недавно сразу на двух площадках. Высокие результаты в нем показали юные воспитанники детской школы искусств № 14 из района Выхино-Жулебино, сообщили в администрации учебного заведения.
— В конкурсе успешно выступили учащиеся отдела народных инструментов нашей школы, — отметили там.
Так, Дарья Марвина (домра) и Иван Манкевич (аккордеон) стали лауреатами I степени. Игрок на баяне Иван Каменский получил диплом лауреата II степени. Лауреатами III степени стали Валерия Наумкина (домра) и Александра Горшкова (домра).
Также ученик Иван Манкевич (аккордеон) принял участие в заключительном концерте фестиваля в КДЦ «Сатурн» г. Раменское. (ак)
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